DAX leicht unter Druck, Blick auf Jackson Hole

Zum Wochenausklang zeigt sich der deutsche Leitindex am Freitagmorgen zurückhaltend. Die US-Futures liefern bislang keine klare Orientierung, und auch in Asien blieb die Dynamik begrenzt: Der Nikkei verharrte nahezu unbewegt, was die abwartende Haltung der Anleger vor den anstehenden Impulsen unterstreicht.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Inflationsdaten aus Japan lieferten am Morgen Gesprächsstoff: Die Teuerungsrate für Juli lag mit 3,1 % leicht unter den Erwartungen und markiert den zweiten Rückgang in Folge - dennoch bleibt sie klar über dem Ziel der Notenbank. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Wyoming: Fed-Chef Jerome Powell eröffnet das Jackson-Hole-Symposium. Märkte hoffen auf Signale für den weiteren Zinskurs, nachdem zuletzt Spekulationen über eine Lockerung im Herbst zugenommen haben.
Aktien im Fokus:
Air Liquide zeigt sich vorbörslich leicht fester. Der französische Industriegase-Konzern kündigte die Übernahme des südkoreanischen Wettbewerbers DIG Airgas an. Mit einem Kaufpreis von 2,85 Mrd. Euro stärkt Air Liquide seine Präsenz in einem der dynamischsten Märkte Asiens. Der Deal soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und eröffnet Zugang zu wachstumsstarken Branchen wie Halbleiter und Clean Energy.
Lang & Schwarz notiert ebenfalls etwas höher, nachdem der Düsseldorfer Broker beeindruckende Halbjahreszahlen vorlegte. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg um 35 % auf 39,7 Mio. Euro, während die Handelsumsätze mit 164 Mrd. Euro mehr als verdoppelt wurden. Auch der Start ins dritte Quartal wird als "sehr positiv" beschrieben - ein Signal für anhaltend hohe Marktaktivität.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG82S8
|8,12
|23496,479482 Punkte
|31,61
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2AV1
|9,07
|25190,751813 Punkte
|28,72
|Open End
|Fugro N.V.
|Bull
|UG59LD
|3,36
|8,747045 EUR
|3,57
|Open End
|DAX®
|Bull
|HB3UXU
|10,46
|13869,556425 Punkte
|2,33
|Open End
|NASDAQ 100
|Bear
|UG0UY2
|14,63
|24855,133062 Punkte
|3,49
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6D6L
|1,35
|1860,00 EUR
|12,69
|18.03.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD4XHW
|1,09
|230,00 USD
|30,03
|17.12.2025
|BMW AG
|Call
|HD6LR0
|0,6
|100,00 EUR
|16,67
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG0CLL
|1,59
|20400,00 Punkte
|33,7
|19.12.2025
|DAX®
|Put
|UG0CLR
|1,89
|20900,00 Punkte
|28,81
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla Inc.
|Long
|HD3656
|0,59
|240,146456 USD
|4
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|22,48
|44,371412 USD
|5
|Open End
|Fuchs SE
|Long
|HC1B8H
|13,58
|28,00605 EUR
|3
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|HC4058
|2,46
|423,091391 EUR
|3
|Open End
|XPeng Inc. (ADRs)
|Long
|UG5DDT
|14,25
|11,378861 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen