Die Aktie des australischen Herstellers von Drohnen-Abwehrgeräten hat turbulente Wochen hinter sich. Vom Allzeithoch korrigierte die etwas heiß gelaufene DroneShield-Aktie zwischenzeitlich um etwa 25 Prozent. Am Freitag nun eine deutliche Gegenbewegung aufwärts. Ist nun wieder mit steigenden Kursen zu rechnen? DER AKTIONÄR analysiert die Chancen. Der Spezialist für Drohnen-Erkennung und -Abwehr DroneShield hat turbulente Monate hinter sich. Vom Jahresschlusskurs bei 0,77 Austral-Dollar (AUD) zog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
