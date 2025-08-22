Original-Research: PORR AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.08.2025 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Auftragseingang übertrifft unsere Erwartungen deutlich



PORR hat gestern den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, bei dem insbesondere ein noch stärker als erwarteter Auftragseingang hervorstach.



[Tabelle]



Auftragseingang von 2,5 Mrd. EUR: Im zweiten Quartal erhielt PORR Neuaufträge über 2.510 Mio. EUR (+30,9% yoy; Book-to-Bill: 1,48x; Vj.: 1.917 Mio. EUR), womit unsere bereits optimistische Prognose (2.100 Mio. EUR; Book-to-Bill: 1,25x) eindrucksvoll übertroffen wurde. Neben den zahlreichen Großaufträgen im Bahnbau in Osteuropa (vgl. Preview vom 13.8.2025) zählten zu den Top Orders in Q2 ein Hotel- und Appartmentgebäude in Berlin (51,0 Mio. EUR) sowie eine Produktionsanlage für ein Pharmaunternehmen in Alzey (47,5 Mio. EUR). Insgesamt sieht der Vorstand ein Erstarken des Hochbaus, mit einem Anteil von 61% (Vj.: 57%) spielt der Tiefbau aber weiterhin eine übergeordnete Rolle im auf einen neuen Rekordwert von 9.421 Mio. EUR (+10,0% yoy) angewachsenen Orderbuch. Dass das größte Segment AT/CH im yoy-Vergleich auf Halbjahressicht einen deutlich rückläufigen Auftragsbestand verzeichnete (2.778 Mio. EUR; -19,4% yoy), ist auf eine Umgliederung u.a. der Bereiche Industriebau Deutschland und Großprojekte Hochbau mit ebenso mehrheitlich deutschem Anteil zurückzuführen. Im verbliebenen österreichischen Teil des Segments stieg der Auftragsbestand um solide 5,5% yoy.



Operatives Ergebnis wächst deutlich überproportional: Der Konzernumsatz legte in Q2 um 3,8% yoy auf 1.694,4 Mio. EUR zu, wobei Projektverzögerungen im Hoch- und Infrastrukturbau in Polen sowie Projektanläufe mit relativ geringem Leistungsbeitrag in CEE die Topline etwas ausbremsten. Die Wachstumsrate von knapp 2% in H1 wurde vom CFO im Earnings Call als guter Maßstab für das Gesamtjahr bezeichnet, ehe ab 2026 mit stärkeren Impulsen aus den jüngsten Auftragserfolgen zu rechnen sei. Neben der moderaten Umsatzsteigerung wird unverändert eine EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0% geguidet. Ertragsseitig erzielte PORR bei unterproportional gestiegenen Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen (-60 BP yoy) und trotz höherer Personalkosten (+80 BP yoy) ein deutlich zweistelliges EBIT-Plus auf 36,1 Mio. EUR (+16,9% yoy). Die operative Marge verbesserte sich damit auf 2,1% (+20 BP yoy) und das Periodenergebnis stieg um 21,7% yoy auf 19,6 Mio. EUR. Bis 2030 wird vom Management weiterhin eine FY-EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0% avisiert, was sich mit unserer Prognose deckt (MONe EBIT-Marge 2030: 3,7%). Hinsichtlich der Terminal-Value-Marge bleiben wir vorerst mit 2,4% annähernd auf dem Durchschnittsniveau der letzten Jahre positioniert. Durch die branchenweit zunehmende Kapazitätsauslastung (u.a. Infrastrukturfonds Deutschland, Wiederaufbau Ukraine) und die u.E. für Player wie PORR damit steigende Pricing Power mutet unsere TV-Marge aber zunehmend konservativ an.



Fazit: Der Auftragseingang schlug unsere Erwartungen deutlich und die Profitabilität von PORR verbessert sich stetig. Angesichts des u.E. auf Jahre hinweg bestehenden strukturellen Rückenwinds erachten wir die Aktie weiterhin als sehr attraktiv bewertet und bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 36,00 EUR.







