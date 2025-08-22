Die DHL-Aktie steht am Freitag im Fokus: Kepler Cheuvreux hat die Kaufempfehlung gestrichen und verweist auf zunehmende Ergebnisrisiken. Nach einem kurzen Abrutscher unter die Marke von 40 Euro konnte sich der Kurs stabilisieren - doch nun droht ein Test einer wichtigen Unterstützungszone.Die Anteilsscheine der DHL Group notieren am Freitag schwächer. Hintergrund ist eine neue Einschätzung von Kepler Cheuvreux, die das Papier von "Kaufen" auf "Halten" zurückgestuft haben. Das Kursziel senkten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär