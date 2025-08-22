Die an der Nasdaq gelisteten Nio-ADRs haben am Donnerstag einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Um 9,3 Prozent schoss die Aktie nach der Präsentation eines neuen Modells nach oben. Nachdem die Aktie schon Anfangs der Woche ein Kaufsignal generiert hatte, steht das nächste bereits kurz bevor.Die Aktie von Nio ist nach der Vorstellung des neuen ES8 deutlich angesprungen. In den USA legten die Papiere um 9,27 Prozent auf 5,54 Dollar zu, in Hongkong ging es zeitweise um zehn Prozent nach oben. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär