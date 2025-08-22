War das der ersehnte Befreiungsschlag für die Aktie der Deutschen Lufthansa? Der Ausbruch über die markante Widerstandszone um 8 Euro könnte den Grundstein für eine ausgedehnte Rallye gelegt haben. Die Perspektiven für die Aktie der Deutschen Lufthansa haben sich sowohl unter charttechnischen Aspekten als auch unter fundamentalen Aspekten deutlich verbessert.Deutsche Lufthansa - Aktie startet durch. Wie weit kann das nun gehen? Unsere letzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de