© Foto: Rene Traut - Rene TrautGemeinsam mit der niederländischen Pensionskasse APG wollen die Norweger bei Deutschlands größtem Stromnetzbetreiber Tennet einsteigen. Norwegens Staatsfonds steigt ins Rennen um Deutschlands größtes Stromnetz ein: Gemeinsam mit der niederländischen Pensionskasse APG soll Mitte September ein Milliarden-Gebot für Tennet Deutschland auf dem Tisch liegen. Der größte Staatsfonds der Welt, der offiziell Government Pension Fund Global heißt, verwaltet ein Vermögen von 1,7 bis 2 Billionen US-Dollar. Ziel ist es, die Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasindustrie langfristig und generationenübergreifend anzulegen. Der Fonds hält Anteile an über 8.500 Unternehmen weltweit und besitzt etwa 1,5 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE