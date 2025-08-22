Dr. Kai-Uwe Laag, bisher CEO bei blau direkt, verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Auf ihn folgt zum 29.09.2025 Ait Voncke, der das Wachstum von blau direkt weiter vorantreiben soll. In der Übergangszeit übernimmt das Managementteam die Aufgaben von Laag kommissarisch. Bei blau direkt gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung: Dr. Kai-Uwe Laag hat sein Amt als Chief Executive Officer aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt, wie das Unternehmen bekannt gibt. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact