Björn Jesch wird als Chief Product Officer den neu geschaffenen Bereich Product Solutions & Marketing bei AllianzGI leiten. Er wechselt von der DWS Group zu AllianzGI. Allianz Global Investors (AllianzGI) hat Björn Jesch zum Chief Product Officer (CPO) berufen. Er soll den neu geschaffenen Bereich Product Solutions & Marketing leiten. Jesch wird damit die optimale Abstimmung der Marktpositionierung und des Produktangebots von AllianzGI auf die Kundenbedürfnisse verantworten. Ab 01.09.2025 wird er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
