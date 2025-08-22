Smart Asset Management Service hat erstmals den "Fondspolicenreport ETF/Passiv" veröffentlicht. Der Report analysiert fondsgebundene Rentenversicherungstarife für den Maklermarkt mit dem Schwerpunkt ETFs auf deren Investmentqualität. ETFs werden auch in Fondspolicen immer prominenter. Doch was taugen diese Verträge und wie attraktiv sind sie für den Maklermarkt? Die Hamburger Beratungsboutique Smart Asset Management Service (sam) nimmt sich derartiger Fragen in seiner neuen Untersuchung "Fondspolicenreport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
