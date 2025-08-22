Baden-Baden (ots) -Nach dem Tod seiner Mutter nimmt der Moderator eine kurze Auszeit, um bei seiner Familie zu sein / Stefanie Hertel moderiert, unterstützt von Uta BresanStefan Mross wird an diesem Sonntag (24. August) nicht "Immer wieder sonntags" moderieren. Der Sänger und Moderator nimmt sich eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein. Grund ist der Tod seiner Mutter. An seiner Stelle wird an diesem Sonntag Stefanie Hertel durch die Sendung führen. Sie wird dabei unterstützt von Uta Bresan. Stefanie Mross war in der Nacht zum Mittwoch (20. August 2025) im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat in Oberbayern gestorben. Stefan Mross bittet, seine Privatsphäre zu respektieren.Zu Gast sind unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi"Immer wieder sonntags" live im Ersten wird von 10 bis 12 Uhr übertragen und ist auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ) abrufbar.Zu Gast an diesem Sonntag sind unter anderem Hansi Hinterseer, Simone & Charly Brunner, Linda Fäh, Eloy de Jong, Monique, Achim Petry, Bianca Holzmann, Bernd Stelter, Alexander Rier, Francine Jordi und das Königlich Bayrisches Vollgas Orchester. "Immer wieder sonntags" ist in diesem Jahr 30 Jahre alt. Seit 2005 wird die Sendung von Stefan Mross moderiert. Sie wird seit 1998 aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen.Sendehinweis:"Immer wieder sonntags", sonntags, 10 Uhr im Ersten sowie abrufbar in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ)Informationen zur Sendung, Fotos und ein Video unter: swr.li/immerwiedersonntagsFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.rufOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6102209