PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod erweitert Advisory Board mit US-Investor und Markteintrittsexperten Dieter Kondek

QLUPOD AG: Qlupod erweitert Advisory Board mit US-Investor und Markteintrittsexperten Dieter Kondek

Herisau (pta000/22.08.2025/11:59 UTC+2)

Qlupod stärkt seine internationale Ausrichtung: Dieter Kondek, erfahrener Investor und

Marktstratege, wird neues Mitglied im Advisory Board

Die Qlupod AG, ein innovatives Schweizer HealthTech-Unternehmen im Bereich

Telemedizin, gibt die Erweiterung ihres Advisory Boards um den in den USA ansässigen

Unternehmer und Investor Dieter Kondek bekannt. Kondek bringt jahrzehntelange

Erfahrung aus der internationalen Tech- und Gesundheitsbranche mit und wird Qlupod

insbesondere bei der Kapitalbeschaffung und dem strategischen Eintritt in den US-Markt

begleiten.

Dieter Kondek ist Gründer und CEO der Investment- und Beratungsgesellschaft DKFL

Capital LLC mit Sitz in Florida und berät seit vielen Jahren europäische Unternehmen beim

erfolgreichen Markteintritt in den USA. Zudem ist er als Partner in internationalen Family

Office Netzwerken und Venture Capital Strukturen aktiv, mit einem klaren Fokus auf

MedTech und HealthTech. Er war außerdem Mitgründer des GBV.Fund, einem Blockchain-

Venture-Capital-Fonds mit 50 Mio. USD verwaltetem Vermögen (AUM) und einem Portfolio

von 43 Unternehmen. Seine unternehmerische Laufbahn umfasst leitende Positionen bei

IBM und Dell sowie mehrere erfolgreiche Unternehmensgründungen, darunter DynaPel

Systems (IPO Oslo) und Agent Video Intelligence.

Mit seiner Aufnahme in das Advisory Board betont Qlupod seine strategische Ausrichtung

auf internationale Skalierung und nachhaltiges Wachstum. Die Expertise und das

internationale Netzwerk von Dieter Kondek stärken die Positionierung der Qlupod AG

sowohl im Bereich Fundraising als auch bei der Erschließung neuer Märkte. Durch seine

enge Einbindung erhält Qlupod Zugang zu über 100 potenziellen Investoren aus Europa

und den USA.

"Die Zusammenarbeit mit Dieter Kondek ist ein bedeutender Schritt für die internationale

Entwicklung von Qlupod. Seine Erfahrung im Aufbau und der Finanzierung von Tech-

Unternehmen sowie seine tiefen Branchenkenntnisse im US-Markt machen ihn zu einer

idealen Ergänzung unseres Advisory Boards", erklärt Nikola Trajanov, Interims-CEO und

Partner der Qlupod AG.

Jan Leitz, Verwaltungsratspräsident der Qlupod AG, ergänzt: "Mit der Aufnahme von

Dieter Kondek stärken wir nicht nur unser internationales Netzwerk, sondern

unterstreichen auch unsere Ambition, Qlupod als führenden Anbieter im globalen

HealthTech-Markt zu etablieren."Das gesamte Team der Qlupod AG heißt Dieter Kondek herzlich willkommen und freut sich

auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um die technologische und unternehmerische

Entwicklung der Qlupod-Plattform weiter voranzutreiben.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt

innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu

gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das

Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot

richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an

Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere

Webseite unter www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche

Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder

gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach

bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige

Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod

AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

