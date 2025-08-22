DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod erweitert Advisory Board mit US-Investor und Markteintrittsexperten Dieter Kondek
QLUPOD AG: Qlupod erweitert Advisory Board mit US-Investor und Markteintrittsexperten Dieter Kondek
Herisau (pta000/22.08.2025/11:59 UTC+2)
Qlupod stärkt seine internationale Ausrichtung: Dieter Kondek, erfahrener Investor und
Marktstratege, wird neues Mitglied im Advisory Board
Die Qlupod AG, ein innovatives Schweizer HealthTech-Unternehmen im Bereich
Telemedizin, gibt die Erweiterung ihres Advisory Boards um den in den USA ansässigen
Unternehmer und Investor Dieter Kondek bekannt. Kondek bringt jahrzehntelange
Erfahrung aus der internationalen Tech- und Gesundheitsbranche mit und wird Qlupod
insbesondere bei der Kapitalbeschaffung und dem strategischen Eintritt in den US-Markt
begleiten.
Dieter Kondek ist Gründer und CEO der Investment- und Beratungsgesellschaft DKFL
Capital LLC mit Sitz in Florida und berät seit vielen Jahren europäische Unternehmen beim
erfolgreichen Markteintritt in den USA. Zudem ist er als Partner in internationalen Family
Office Netzwerken und Venture Capital Strukturen aktiv, mit einem klaren Fokus auf
MedTech und HealthTech. Er war außerdem Mitgründer des GBV.Fund, einem Blockchain-
Venture-Capital-Fonds mit 50 Mio. USD verwaltetem Vermögen (AUM) und einem Portfolio
von 43 Unternehmen. Seine unternehmerische Laufbahn umfasst leitende Positionen bei
IBM und Dell sowie mehrere erfolgreiche Unternehmensgründungen, darunter DynaPel
Systems (IPO Oslo) und Agent Video Intelligence.
Mit seiner Aufnahme in das Advisory Board betont Qlupod seine strategische Ausrichtung
auf internationale Skalierung und nachhaltiges Wachstum. Die Expertise und das
internationale Netzwerk von Dieter Kondek stärken die Positionierung der Qlupod AG
sowohl im Bereich Fundraising als auch bei der Erschließung neuer Märkte. Durch seine
enge Einbindung erhält Qlupod Zugang zu über 100 potenziellen Investoren aus Europa
und den USA.
"Die Zusammenarbeit mit Dieter Kondek ist ein bedeutender Schritt für die internationale
Entwicklung von Qlupod. Seine Erfahrung im Aufbau und der Finanzierung von Tech-
Unternehmen sowie seine tiefen Branchenkenntnisse im US-Markt machen ihn zu einer
idealen Ergänzung unseres Advisory Boards", erklärt Nikola Trajanov, Interims-CEO und
Partner der Qlupod AG.
Jan Leitz, Verwaltungsratspräsident der Qlupod AG, ergänzt: "Mit der Aufnahme von
Dieter Kondek stärken wir nicht nur unser internationales Netzwerk, sondern
unterstreichen auch unsere Ambition, Qlupod als führenden Anbieter im globalen
HealthTech-Markt zu etablieren."Das gesamte Team der Qlupod AG heißt Dieter Kondek herzlich willkommen und freut sich
auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um die technologische und unternehmerische
Entwicklung der Qlupod-Plattform weiter voranzutreiben.
Über Qlupod:
Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt
innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu
gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das
Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot
richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an
Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.
Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere
Webseite unter www.qlupod.com.
Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche
Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod
AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.
Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:
