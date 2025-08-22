DJ MARKT USA/Börse gut behauptet erwartet - Powell-Auftritt im Blick

Nach den jüngsten Rücksetzern zeichnet sich zum Wochenausklang an den US-Börsen eine zaghafte Erholung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Zentrales Thema ist der Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Powell wird eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sprechen. Anleger erhoffen sich von seiner Rede Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve, vor allem mit Blick auf die Fed-Sitzung im September. Am Markt dürfte darauf geachtet werden, ob Powell mehr Gewicht auf die schwächere Beschäftigungslage oder auf stabilere Messgrößen für die Flaute am Arbeitsmarkt und die weiterhin soliden Aktivitäts- und Inflationsdaten lege, heißt es von der Deutschen Bank.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und auch Unternehmensnachrichten sind rar und kommen eher aus der zweiten Reihe. Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Intuit aufgenommen; die Aktie fällt vorbörslich um 5,7 Prozent. Der Anbieter von Software für Steuererklärungen stellt ein Umsatzwachstum um 14 bis 15 Prozent im laufenden Quartal in Aussicht, doch hatten Analysten mehr erwartet.

Auch der Ausblick von Workday kommt nicht gut an. Die Aktie des Anbieters von Software für das Personalwesen fällt um 4,3 Prozent. Dagegen hat Zoom Video Communications (+5,3%) seine Ziele erhöht.

Nvidia geben um 1,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat einige seiner Zulieferer gebeten, die Herstellung von Komponenten für die H20-Prozessoren einzustellen, die für den chinesischen Markt bestimmt waren. CEO Jensen Huang begründete dies mit der Anpassung des Lieferkettenmanagements an die Marktlage. Nvidia habe beträchtliche Menge an H20 Chips, die geliefert werden könnten, sobald der Auftrag aus China eingehe, sagte er.

August 22, 2025

