EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026
