22.08.2025 / 12:30 CET/CEST

https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025

https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025

https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026

https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026

