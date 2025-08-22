FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005470306