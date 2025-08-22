© Foto: Philipp Schulze - dpaDie jüngste Korrektur hat Wirkung gezeigt: Citi sieht Renk und Hensoldt nicht länger als fundamental überbewertet. Nach der Kehrtwende greifen Anleger wieder zu, die Aktien stabilisieren sich.Europäische Rüstungswerte haben ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Freitag fortgesetzt. Die Aktien von Renk, Hensoldt und Rheinmetall legten im frühen Handel deutlich zu. Rheinmetall-Titel stiegen zeitweise auf 1.636 Euro und notieren damit rund zehn Prozent über ihrem Tief vom Mittwoch. Hensoldt kletterten seitdem sogar um fast 15 Prozent, während Renk um knapp 9 Prozent zulegten. Rückenwind kam von einer Citigroup-Studie: Analyst Charles Armitage nahm seine bisherigen Verkaufsempfehlungen für …Den vollständigen Artikel lesen ...
