Ifo-Geschäftsklima und US-Immobiliendaten im FokusDie Woche startet mit Spannung: Während das Ifo-Geschäftsklima neue Konjunktursignale für Deutschland liefert, richten sich die Blicke in den USA auf Immobiliendaten - flankiert von politischem Hochkarat in Washington. TERMINE KONJUNKTUR07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/2510:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/2510:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/2514:30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de