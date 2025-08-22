In wenigen Stunden, konkret um 16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist es so weit. Fed-Chef Powell wird die Ergebnisse der Sitzung in Jackson Hole bekanntgeben. Für den Goldpreis könnte es das entscheidende Event sein, welches dafür sorgt, dass er aus seiner mehrmonatigen Seitwärtsrange ausbricht.Die US-Notenbank steht womöglich vor einer der schwierigsten Phasen ihrer Geschichte. Denn sie steht zwischen den Fronten. Einerseits liegt die Inflation nach wie vor über dem Zwei-Prozent-Ziel und die jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär