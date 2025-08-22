

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.08.2025 / 13:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Albrecht Nachname(n): Hornbach

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI

529900EGQZ79V21LBL44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 106,6000 EUR 1.066.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 106,6000 EUR 1.066.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





