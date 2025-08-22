Die Partner des neuen europäischen Forschungsprojekts HyMetBat streben an, den Übergang von Lithium-Ionen-Batterien zu ressourcenschonenderen Technologien wie Natrium-Ionen-Batterien zu unterstützen. Dazu wollen sie Entwicklern und Herstellern neue Werkszeuge an die Hand geben. Der Projektname HyMetBat steht für "Hybrid metrology for sustainable and low-carbon footprint battery materials", auf deutsch: Hybridmesstechnik für nachhaltige und CO2-arme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
