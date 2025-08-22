© Foto: Dall-EDer Krypto-Markt steht weiter unter Druck. Ethereum, XRP und Bitcoin notieren im Minus, während Anleger auf die heutige Rede von Fed-Chef Jerome Powell warten.Kryptomärkte im Korrekturmodus Ethereum fiel am Freitagmittag um 0,58 Prozent auf 4.290 US-Dollar. XRP verlor 1,95 Prozent auf 2,87 US-Dollar. XRP fiel damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August und notiert inzwischen rund 20 Prozent unter dem Rekordhoch von 3,65 US-Dollar. Laut Analysten wurden in den vergangenen zehn Tagen XRP-Bestände im Wert von rund 470 Millionen US-Dollar von "Whales" verkauft. Auch Bitcoin kann keine Erholung einleiten und notiert mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 113.200 US-Dollar. Damit setzt sich die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE