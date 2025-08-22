© Foto: Boris Roessler/dpaVolatile Märkte haben Lang & Schwarz im ersten Halbjahr 2025 Rückenwind gegeben. Für die kommenden Monate rechnet das Unternehmen mit weiterem Wachstum.Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft aus Düsseldorf verzeichnet ein starkes erstes Halbjahr 2025. Der Finanzkonzern, spezialisiert auf derivative Finanzinstrumente wie Hebelprodukte und Themenzertifikate, emittierte über 44.000 eigene Produkte. Über die Tochtergesellschaft Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG wurden mehr als 19.000 derivative Finanzinstrumente und über 10.000 Themenzertifikate gehandelt. Das TradeCenter stellt täglich Kurse für mehr als 17.000 Finanzinstrumente bereit und erreicht über Partnerbanken mehr als 25 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
