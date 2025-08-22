Die Marke TravelSecure der Würzburger Versicherung hat ihren Auslandskrankenschutz angepasst. Neuerungen gibt es unter anderem beim Schutz bei bestehender Erkrankung, den Leistungen für Bergungskosten sowie Regelungen für Familien. Sie gelten für Verträge, die ab September abgeschlossen werden. Travel Secure, die Reiseversicherung der Würzburger Versicherung, hat ihre Auslandskrankenversicherung überarbeitet. Mit der Anpassung der Bedingungen reagiert das Unternehmen auf die aktuellen Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
