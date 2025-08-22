Zwei interessante Charts, die wir heute im Stop&Go beleuchten - einmal klein und einmal groß. Der Chart ist eine Neuaufnahme mit Limit aus Deutschland nach 90% Kursverlust. Ein anderer ist ein großes Unternehmen mit Kursausbruch aus dem Abwärtstrend. Beide spannend!



Außerdem mehren sich Zweifel, dass das überbordende US-Staatsdefizit noch unter Kontrolle gebracht werden kann. Die Reihe der Maßnahmen wird immer länger und abstruser. Zu der FED-Personalie gesellt sich jetzt auch der Zugriff des Staates auf Firmenanteile und Umsatz. Wir haben das diese Woche mehrfach aufgegriffen und eingeordnet. In unseren Meldungen von Mittwoch und Donnerstag finden Sie dazu mehr Einzelheiten. Aber der Reihe nach:



Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 49 %. In dieser Woche haben wir zwei weitere Analysen zu der Lithiumbranche veröffentlicht, eine drohende Krise im US-Anleihenmarkt beleuchtet, eine Neuempfehlung aufgenommen, einen Nachkauf getätigt ein geiziges Kauflimit platziert. Heute reichen wir noch einzelne Transaktionsdaten nach heben ein Kauflimit an. Betroffen sind unter anderem LITHIUM, AMAZON, UNIVERSAL HEALTH SERVICES, EXCLSERVICE, IBU-TEC, BHP GROUP und BRENNTAG. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.





