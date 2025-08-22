Anzeige
Freitag, 22.08.2025
Übernahme-Kracher: Diese Übernahme eröffnet völlig neue Wachstumschancen im Krypto-Sektor
Dow Jones News
22.08.2025 14:33 Uhr
252 Leser
Artikel bewerten:
(0)

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.08.2025

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.08.2025

(NEU: Mögliches IPO Ottobock im Herbst) 

 
Ottobock 
ERSTNOTIZ: Ende September bis Mitte Oktober (Bericht) 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt 
VOLUMEN: Eigentümerfamilie könnte 25 bis 30 Prozent der Anteile 
     an die Börse bringen 
BEWERTUNG: spekulativ über 6 Milliarden Euro 
 
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA 
ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off 
BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe) 
SITZ: Kiel 
VOLUMEN: Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit 
 
Aumovio (Automotive-Sparte von Continental) 
ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off 
BRANCHE: Autozulieferer 
SITZ: Hannover 
 
Stada 
ERSTNOTIZ: IPO auf September 2025 verschoben (Bericht); Eigentümer Bain und Cinven 
      peilen Börsengang im Herbst an 
BRANCHE: Pharma 
SITZ: Bad Vilbel 
VOLUMEN (WERT): Spekulativ 1,5 Milliarden Euro 
BEWERTUNG: spekulativ über 10 Milliarden Euro 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen 
BRANCHE: Energieversorgung 
SITZ: Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer 
      Minderheitsbeteiligung schaffen 
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ: Limburgerhof 
 
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen) 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) 
ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025) 
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse 
 
Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns) 
ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich 
BRANCHE: Übertragungsnetze 
SITZ: Bayreuth 
BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)) 
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter 
SITZ: München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Selfio (Tochter der 3U Holding) 
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) 
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte 
SITZ: Bad Honnef 
 
N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024) 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ: Frankfurt 
 
Contentful 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option 
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) 
 
HH2E 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler 
SITZ: Düsseldorf 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
DKV Mobility 
ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC 
BRANCHE: Tankkarten-Anbieter 
SITZ: Ratingen 
 
Raisin GmbH 
ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch 
BRANCHE: Finanzdienstleistungen 
SITZ: Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE: Auto-Anzeigen 
SITZ: Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 07:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
