Ripple macht ernst und verbündet sich mit dem japanischen Finanzgiganten SBI Holdings. Ziel der strategischen Partnerschaft ist die Einführung des Ripple-Stablecoins RLUSD im Land der aufgehenden Sonne. Für Anleger ein wichtiges Signal.Wie Ripple am Freitag mitteilte, soll der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin RLUSD bereits im ersten Quartal 2026 in Japan verfügbar sein. Die Distribution übernimmt dabei SBI VC Trade, der Krypto-Handelsarm des SBI-Konzerns. Dieser Schritt markiert einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
