Der Streamingdienst Apple TV Plus wird in den USA deutlich teurer: 12,99 statt 9,99 US-Dollar sollen Nutzende künftig zahlen. In Europa bleibt der Preis bei 9,99 Euro - vorerst. Apples Streamingdienst startete 2019 mit einem Monatspreis von 4,99 Dollar und wurde seitdem zweimal teurer: 2022 stieg der Preis auf 6,99 Dollar und 2023 dann auf 9,99 Dollar. Viele Nutzer erhielten den Dienst beim Kauf neuer Apple-Geräte zudem zeitweise kostenlos. Anders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
