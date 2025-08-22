© Foto: Dall-ERipple und SBI Holdings peilen Anfang 2026 die Listung des Stablecoins RLUSD in Japan an und betreten damit einen der strengsten Krypto-Märkte.Der US-Blockchain-Spezialist Ripple und das japanische Finanzkonglomerat SBI Holdings wollen Anfang 2026 gemeinsam den Stablecoin Ripple USD (RLUSD) in Japan einführen. Damit dringt einer der größten internationalen Kryptoplayer in einen der strengsten und zugleich attraktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte vor. Laut einer Mitteilung vom Freitag soll der Vertrieb von RLUSD über SBI VC Trade, die Kryptoeinheit des japanischen Finanzriesen, erfolgen. "Die Einführung von RLUSD wird nicht nur die Auswahl an Stablecoins im japanischen Markt …Den vollständigen Artikel lesen ...
