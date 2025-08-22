EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

net digital AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu - Wachstumsstrategie mit ersten Erfolgen Düsseldorf, 22. August 2025 - Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) berichtet über eine erfolgreiche Hauptversammlung am heutigen Tage. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens haben allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von 100 % zugestimmt. Unter anderem wurden Beschlüsse über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und der Schaffung eines damit verbundenen bedingten Kapitals gefasst. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden neben Alexander Steinhoff (Geschäftsführender Gesellschafter SAENTIS Family Office), der dem Gremium bereits bisher vorstand, auch Jochen Hochrein (Vorstand INTERNOLIX AG) und Prof. Dr. Conrad Heberling (Professor für Marketing und Medienökonomie Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF) gewählt. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 100 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Positive operative Entwicklung untermauert strategische Entscheidungen Erfreulich entwickelt sich auch das operative Geschäft. Der Paymentbereich, gebündelt in der mbe GmbH, positioniert sich erfolgreich als Payment Facilitator. Dies ermöglicht neue Umsatzpotenziale im stark wachsenden digitalen Zahlungsverkehr, erhöht die Attraktivität gegenüber angeschlossenen Händlern und wird sich so voraussichtlich positiv auf das Gesamtergebnis im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus auswirken. In seiner Ausführung gegenüber den anwesenden Aktionären und Aktionärinnen erläuterte der CEO der net digital AG, Theodor Niehues, die dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und die Gründe für die Anhebung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr (vgl. Meldung vom 28. Juli 2025). Die net digital AG erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von EUR 18,5 Mio. bis EUR 19,5 Mio. (zuvor: EUR 16,0 Mio. bis EUR 17,0 Mio.), bei einem EBITDA von EUR 2,3 Mio. bis EUR 2,7 Mio. (zuvor: EUR 1,8 Mio. bis EUR 2,2 Mio.). Die net digital AG sieht sich entsprechend gut aufgestellt für nachhaltiges und dynamisches Wachstum in einem positiven Marktumfeld. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

