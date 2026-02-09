EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen
Düsseldorf, 09. Februar 2026 - Der Vorstand der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hat im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2025 festgestellt, dass voraussichtlich die Prognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowohl beim Gesamtjahresumsatz als auch beim Ergebnis übertroffen werden.
Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen wurde im Jahr 2025 ein Konzernumsatz von rund 38 Mio. EUR erwirtschaftet. Die Prognose lautete 33 bis 35 Mio. EUR (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 29.10.2025). Das EBITDA hat sich voraussichtlich auf 4,2 Mio. EUR erhöht. Die letzte Prognose ging von 3,6 bis 4,0 Mio. EUR aus. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2024 belief sich der Konzernumsatz auf 10,9 Mio. EUR und das EBITDA auf 0,188 Mio. EUR.
Zur erfreulichen Entwicklung im Jahr 2025 haben vor allem die Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation beigetragen.
Auch in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres hat sich das Geschäft weiter positiv entwickelt. Der Vorstand der net digital AG geht von einer erfreulichen Entwicklung auch im Gesamtjahr 2026 aus.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|net digital AG
|Niederkasseler Lohweg 175
|40547 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 545 621 0
|E-Mail:
|ir@net-digital.com
|Internet:
|www.net-digital.com
|ISIN:
|DE000A2BPK34
|WKN:
|A2BPK3
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
|EQS News ID:
|2273602
