Rekstur Íslandshótela stöðugur á milli ára
Árshlutauppgjör Íslandshótela hf. fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2025
Stjórn Íslandshótela hf. staðfesti á fundi sínum í dag, föstudaginn 22. ágúst 2025, samstæðuárshlutareikning félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2025. Árshlutareikningur félagsins hefur nú verið birtur.
Helstu lykiltölur fyrstu sex mánaða 2025 miðað við sama tímabil 2024:
- Rekstrartekjur námu 6.477,8 m.kr. (2024: 6.691 m.kr.)
- EBITDA nam 688,7 m.kr. (2024: 735 m.kr.)
- Tap eftir skatta nam 1.146,8 m.kr. (2024: 1.201,2 m.kr.)
- Bókfært eigið fé í lok júní 2025 var 24.599,2 m.kr. (árslok 2024: 25.746,0 m.kr.)
- Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins var 37,8% (árslok 2024: 36,3%)
Á fyrstu sex mánuðum ársins 2025 komu 955 þúsund ferðamenn til landsins samanborið við 963 þúsund á sama tímabili 2024, sem jafngildir samdrætti um tæp 1%. Mestu áhrifin voru á fyrstu þremur mánuðum ársins þegar ferðamönnum fækkaði um rúmlega 9% frá fyrra ári. Þróunin hafði neikvæð áhrif á rekstur félagsins á fyrsta ársfjórðungi, á sama tíma og aukinn rekstrarkostnaður vegna launahækkana og verðlagsþróunar jókst. Gengi íslensku krónunnar hafði einnig áhrif á rekstur og markaðsumhverfi á árinu, þar sem sterkt gengi krónunnar dregur úr samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar.
Eftir samdrátt á fyrri hluta ársins tók við jákvæð þróun í júlí 2025 þegar ferðamönnum fjölgaði um 9% frá fyrra ári. Tekjur félagsins jukust um 11,6% og eru horfur fyrir ágúst einnig jákvæðar.
Á tímabilinu var Fosshótel Hekla selt, en það hefur verið lokað um nokkurt skeið. Sala þess er hluti af aðgerðum félagsins til að bæta rekstur og auka arðsemi.
Á árinu 2025 var jafnframt tekin ákvörðun um samruna Íslandshótela hf. og Fosshótels Reykjavík ehf. undir nafni Íslandshótela hf. Samruninn, sem samþykktur var af stjórn félagsins 28. júní 2025, gildir afturvirkt frá og með 1. janúar 2025. Markmið hans er að einfalda rekstur, samræma verklag og styrkja samkeppnishæfni félagsins.
Félagið hélt áfram vinnu við stækkun Hótel Reykjavík Grand á tímabilinu og voru stigin stór skref í áframhaldandi uppbyggingu hótelsins. Um er að ræða stærstu framkvæmd félagsins frá upphafi, þar sem bæði er ráðist í fjölgun herbergja, stækkun ráðstefnu- og fundaraðstöðu og endurbætur á þjónustuinnviðum. Markmið verkefnisins er að treysta stöðu Hótel Reykjavík Grand sem leiðandi ráðstefnu- og gistiþjónustuaðila á höfuðborgarsvæðinu og auka samkeppnishæfni félagsins til framtíðar. Verkefnið er jafnframt hluti af langtímastefnu félagsins til að bæta rekstur og styrkja tekjugrundvöll.
"Fyrri hluti ársins markaðist af færri ferðamönnum og auknum rekstrarkostnaði, en horfur fyrir síðari hluta ársins eru jákvæðar. Við sjáum greinilegan viðsnúning í júlí og ágúst með auknum tekjum samhliða fjölgun ferðamanna. Samruninn við Fosshótel Reykjavík mun styrkja reksturinn og bæta hagkvæmni til framtíðar. Þá er stækkun Hótel Reykjavík Grand eitt mikilvægasta uppbyggingarverkefni okkar frá upphafi og mun það styrkja stöðu félagsins verulega," segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela hf.
Árshlutareikningur félagsins er meðfylgjandi og er hann einnig að finna á heimasíðu félagsins, www.islandshotel.is/fjarfestar.
Félagið er með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgir þeim reglum sem gilda um félög með skráða fjármálagerninga á skipulegum markaði. Meðfylgjandi er staðfestingarbréf frá Deloitte vegna skuldabréfaflokks IH140647.
Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela hf.
david@islandshotel.is
sími: 862 8089
