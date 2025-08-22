EQS-News: artnet AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artnet AG
|Oranienstraße 164
|10969 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@artnet.com
|Internet:
|https://www.artnet.de/
|ISIN:
|DE000A1K0375
|Börsen:
|Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2187716 22.08.2025 CET/CEST