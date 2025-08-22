Die erste Produktlinie Qi2 25W-zertifizierter Geräte der Welt ist auf Geräte der nächsten Generation ausgelegt und ermöglicht schnelleres und bequemeres induktives Laden.

Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, hat heute drei neue Qi2 25W-zertifizierte kabellose Ladelösungen vorgestellt und breitet damit sein preisgekröntes Sortiment an Ladegeräten für Mobilgeräte aus. Diese neuen Produkte nutzen den neuesten Qi2-standard und liefern bis zu 25 W Leistung zum induktiven Laden mit mehr Effizienz, Temperaturmanagement und geräteübergreifender Kompatibilität.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250822850020/de/

Belkin UltraCharge 25W Collection

Die Ankündigung folgt Belkins erfolgreicher Zertifizierung für mehrere Produkte des neuen Qi2 25W-Protokolls, das die Voraussetzungen für leistungsstarkes, zukunftssicheres Zubehör schafft, um künftigen Anforderungen von Konsumenten und Geräten gerecht zu werden.

Alle drei UltraCharge Produkte zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion mit Belkins Fokus auf Sicherheit, Leistung und Design aus. Die UltraCharge Kollektion kann mit einer Leistung von 25 W beim kabellosen Laden Geschwindigkeiten erzielen, die 5-mal höher sind1 als bei herkömmlichen Qi-Ladegeräten. Alle Produkte zeichnen sich durch Belkins firmeneigene ChillBoost Kühltechnik aus, die aktiv die Gerätetemperatur reguliert, um sicheres, extrem schnelles Laden zu ermöglichen. Sie werden zudem strengen Tests mit Qualitätskontrolle nach den Anforderungen von SmartProtect unterzogen, und Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die UltraCharge Kollektion steht in Einklang mit Belkins ständigem Bestreben, weniger Abfall zu produzieren und Produkte verantwortungsvoller herzustellen, da sie mit 85 recyceltem Kunststoff hergestellt wird und die Verpackungen 100 plastikfrei sind.

Die erste Kollektion auf der Welt, die mit Qi2 25W zertifiziert wurde.

UltraCharge Pro magnetische 3-in-1-Ladestation

UltraCharge Pro ist das schnellste und fortschrittlichste Produkt der UltraCharge Serie. Es wurde speziell für all diejenigen konzipiert, die Wert auf hohe Leistung und ein stylisches Design legen. Ganz gleich, ob Sie UltraCharge Pro auf einem Nachttisch, Schreibtisch oder einer Arbeitsfläche platzieren: Dieses Ladegerät macht sich gut in jeder Umgebung und Ihre Geräte werden sicher mit Strom versorgt und sind immer einsatzbereit.

Hauptmerkmale:

Lädt das iPhone in nur 25 Minuten von 0 auf 50 % 2 und die Apple Watch in 30 Minuten von 0 auf 80 auf 3

und die Apple Watch in 30 Minuten von 0 auf 80 auf Lädt drei Geräte gleichzeitig auf: iPhone, Apple Watch und AirPods

Bis zu 70° verstellbarer Blickwinkel im Hoch- oder Querformat

Beschwerter Standfuß mit Magnetfunktion zum Andocken mit einer Hand

Hochwertige Materialien wie Finish aus Chrom und Standfuß mit Soft-Touch-Oberfläche aus Silikon

Inklusive 45-W-USB-C-Netzteil und 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel

UltraCharge faltbare, magnetische 3-in-1-Ladestation

Mit UltraCharge 3-in-1 lassen sich drei Geräte gleichzeitig aufladen. Dieses Ladegerät eignet sich perfekt für Reisen, da es leicht und kompakt ist. Da UltraCharge 3-in-1 hohe Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit miteinander kombiniert, ist diese Ladestation besonders praktisch, etwa für vielbeschäftige Berufstätige und Reisende, die eine unkomplizierte Lösung suchen und Wert auf ein ansprechendes Design legen.

Hauptmerkmale:

Lädt Ihr iPhone in nur 29 Minuten von 0 auf 50 auf. 4

Einklappbares, leichtes Modell, das sich bequem transportieren lässt

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig auf: iPhone, Apple Watch und AirPods

Verstellbare Blickwinkel im Hoch- oder Querformat

Inklusive 45-W-USB-C-Netzteil und 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel

UltraCharge faltbare magnetische 2-in-1-Ladestation

Die UltraCharge 2-in-1-Ladestation eignet sich zum ultraschnellen induktiven Laden und verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss für ein drittes Gerät wie eine Smartwatch. Sie ist eine perfekte Lösung für all diejenigen, die Wert auf maximale Geschwindigkeit in kompaktem Format legen. Dieses Ladegerät kann nicht nur zu Hause verwendet werden, sondern lässt sich unterwegs auch bequem in einer Tasche verstauen. Deshalb ist es ideal für Leute, die viel unterwegs sind.

Hauptmerkmale:

Lädt zwei Geräte gleichzeitig kabellos auf und verfügt über einen USB-C-Anschluss mit 5 W für ein drittes Gerät

Faltbares, leichtes Modell, das für Reisen konzipiert ist

Kompatibel mit Apple- und Android-Geräten

Lässt sich mit anpassbarem Blickwinkel als Pad oder Ständer nutzen

Inklusive 45-W-USB-C-Netzteil und 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel

Qi2 25 W: Warum es wichtig ist

Qi2 25 W ist die neueste Evolution des Qi-Standards zum kabellosen Laden, der vom Wireless Power Consortium entwickelt wurde. Er sorgt mit bis zu 25 W für höhere Ladegeschwindigkeiten, mehr Energieeffizienz und eine bessere Kompatibilität mit einer größeren Anzahl an Geräten und Marken. Dieser Standard der nächsten Generation ebnet den Weg für neues Zubehör zum induktiven Laden, das ohne Kabel eine höhere Leistung liefert. Belkins neue Qi2 25W-zertifizierten Produkte sind darauf ausgelegt, diesen Anforderungen zu entsprechen und bieten eine zukunftssichere Performance für die neuesten Smartphones, die sich zum schnelleren kabellosen Laden eignen.

Verfügbarkeit

UltraCharge Pro 3-in-1 kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 119,99 EUR bestellt werden.

kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 119,99 EUR bestellt werden. UltraCharge 3-in-1 kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 89,99 EUR bestellt werden.

kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 89,99 EUR bestellt werden. UltraCharge 2-in-1 kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 59,99 EUR bestellt werden.

Hochauflösendes Bildmaterial steht HIER zum Download bereit.

1 Basiert auf internen Tests im Vergleich zu 5-W-Qi-Ladegeräten. Diese Ladegeräte liefern bis zu 25 W Leistung. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

2 Basiert auf internen Tests. Mit Belkin Qi2 25W-Technologie zum kabellosen Laden lässt sich ein iPhone 16 mit iOS 26 oder höher in 25 Minuten von 0 auf 50 aufladen. Ladezeiten sind abhängig von Umgebungsfaktoren; die tatsächlichen Resultate können unterschiedlich sein.

3 Basiert auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

4 Basiert auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250822850020/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jen Wei

VP Global Communications

comms@belkin.com