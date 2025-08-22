Die Strategy-Holding ist an der Börse zuletzt deutlich unter Druck geraten. Das steckt hinter dem Abverkauf, und diese Situation zeigt sich bei dem BTC-Konzern für Aktionäre. Strategy unter Druck An der Börse steht der Strategy-Konzern aktuell unter Druck. Das liegt einerseits an den fallenden Bitcoin-Kursen, andererseits daran, dass das Premium auf den inneren Wert zurückgeht. Was bedeutet das genau? In der Vergangenheit wurde bei Strategy ein Aufschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de