Tech rockt - aber nicht überall. Bei der Aktie des US-Bezahldienstleisters PayPal ist zuletzt wieder die Luft raus gewesen. Charttechnisch herrscht nun Hochspannung. Durch die Korrektur der vergangenen Tage und Wochen ist eine eminent wichtige Marke wieder gefährlich nahe gerückt.PayPal sorgt aktuell mit einem vermeintlichen Datenleck für Schlagzeilen. Im Darknet wird derzeit ein Datenpaket mit 15,8 Millionen mutmaßlichen PayPal-Zugangsdaten angeboten. Enthalten sind E-Mail-Adressen sowie Passwörter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
