Die Wall Street hält den Atem an. Alle Augen sind auf US-Notenbankchef Jerome Powell gerichtet, der um 16 Uhr vor das Mikrofon treten wird. Die Frage, die die Märkte bewegt: Gibt es endlich das ersehnte Signal für eine baldige Zinssenkung, oder müssen sich Anleger auf eine weitere Hängepartie einstellen? Die vorsichtig optimistische Stimmung vor Handelsbeginn könnte trügerisch sein.Kurz vor dem Ertönen der Startglocke an den US-Börsen liegt der Dow Jones leicht im Plus bei 44.919 Punkten. Auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär