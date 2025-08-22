Bonn (www.anleihencheck.de) - Der KOF-Frühindikator stieg im Juli von 96,3 auf 101,1 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.Der PMI für die fertigende Industrie sinke im Juli von 49,6 auf 48,8 Punkte. Der Dienstleister-PMI stürze von 56,3 im Mai über 48,5 im Juni auf 41,8 Punkte im Juli.Die Inflationsrate steige im Juli unerwartet von 0,1 auf 0,2 Prozent, die Kerninflationsrate ebenso unerwartet von 0,6 auf 0,8 Prozent. Der Erzeugerpreisindex verharre auf Jahressicht mit minus 0,9 Prozent tief im deflationären Bereich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de