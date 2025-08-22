Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wird die US-Notenbank im September die Zinsen senken? Eine Antwort darauf könnte FED-Chef Powell am heutigen Freitag in seiner Rede auf der Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole liefern, so die Deutsche Börse AG."Das ist am Markt diese Woche das absolut vorherrschende Thema", bemerke Gregor Daniel, der für die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank Anleihen handele. Noch gehe es im Handel ruhig zu. "Anleger warten auf neue geldpolitische Signale aus Jackson Hole sowie Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg", erkläre Tim Oechsner von der Steubing AG. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
