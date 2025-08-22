DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

=== M O N T A G, 25. August 2025 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli - GB/Börsenfeiertag Großbritannien D I E N S T A G, 26. August 2025 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H und PK 10:00 DE/Baywa AG, HV 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August M I T T W O C H, 27. August 2025 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 23:59 DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H D O N N E R S T A G, 28. August 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 CH/BIP 2Q *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI F R E I T A G, 29. August 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Sachsen und Brandenburg *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

