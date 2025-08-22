Anzeige
Freitag, 22.08.2025
22.08.2025 15:51 Uhr
WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW) 

=== 
M O N T A G, 25. August 2025 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli 
    - GB/Börsenfeiertag Großbritannien 
 
D I E N S T A G, 26. August 2025 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 
  09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
     Ergebnis 1H und PK 
  10:00 DE/Baywa AG, HV 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 
 
M I T T W O C H, 27. August 2025 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 
  22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 
  23:59 DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
 
D O N N E R S T A G, 28. August 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 CH/BIP 2Q 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
 
F R E I T A G, 29. August 2025 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 
  08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
     Bayern, Hessen, Sachsen und Brandenburg 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 09:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

