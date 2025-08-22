DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

=== M O N T A G, 1. September 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für das Angebot von MFE-Mediaforeurope - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q - US/Börsenfeiertag USA D I E N S T A G, 2. September 2025 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August M I T T W O C H, 3. September 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. Deutsche-Bank-CEO Sewing, Bafin-Präsident Branson, Commerzbank-CEO Orlopp), Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 4. September 2025 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel, Frankfurt *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche F R E I T A G, 5. September 2025 *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August S O N N T A G, 7. September 2025 *** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 22, 2025

