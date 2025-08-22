Anzeige
Freitag, 22.08.2025
Dow Jones News
22.08.2025 15:51 Uhr
WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW) 

=== 
M O N T A G, 1. September 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     Caixin/S&P Global August 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
***   - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für 
     das Angebot von MFE-Mediaforeurope 
    - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q 
    - US/Börsenfeiertag USA 
 
D I E N S T A G, 2. September 2025 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August 
 
M I T T W O C H, 3. September 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     Caixin/S&P Global August 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. Deutsche-Bank-CEO Sewing, Bafin-Präsident 
     Branson, Commerzbank-CEO Orlopp), Frankfurt 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 
 
D O N N E R S T A G, 4. September 2025 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 
  09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel, Frankfurt 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
F R E I T A G, 5. September 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August 
 
S O N N T A G, 7. September 2025 
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens 
     in Monte Carlo 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
