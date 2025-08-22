22. August 2025 / IRW-Press / ACG Metals Ltd. ("ACG" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("Cantor"), eine führende globale Investmentbank, die Aktienanalyse-Coverage für das Unternehmen aufgenommen hat.

Cantor nimmt Aktienanalyse-Coverage für ACG Metals Ltd. auf.

Die Coverage wird von Puneet Singh, Direktor und Equity Analyst für den Bereich Metalle und Bergbau bei Cantor, geleitet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Analyse des Sektors und in der Erstellung von Einschätzungen zu globalen Bergbauunternehmen. Sein Research bietet institutionellen wie auch privaten Investoren eine unabhängige Perspektive auf die Strategie, die Geschäftstätigkeit und die Marktpositionierung von ACG.

Die Aufnahme der Coverage durch Cantor stellt einen wichtigen Schritt dar, um den Bekanntheitsgrad von ACG innerhalb der Investment-Community, insbesondere in Nordamerika, zu steigern. Unabhängiges Research spielt eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Markttransparenz, und wir begrüßen die Analyse von Cantor, während wir unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen und Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.

Artem Volynets, Chief Executive Officer von ACG, sagte:

"Wir begrüßen die Aufnahme der Coverage von Cantor Fitzgerald für ACG Metals als erste nordamerikanische Investmentbank. Diese Anerkennung spiegelt das wachsende internationale Interesse an unserer Strategie und der Qualität unseres ersten Assets wider. Es ist eine Ehre, neben etablierten Branchenkollegen in diesem Erstbericht aufgeführt zu sein."

- ENDE -

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Palatine

Kommunikationsberater

Conal Walsh / James Gilheany/ Kelsey Traynor/ Richard Seed

acg@palatine-media.com

Berenberg

Research-Analysten

William Dalby +44 (0) 20 3753 3243

Richard Hatch +44 (0) 20 3753 3070

Cody Hayden +44 (0) 20 3753 3133

Joint-Broker

Jennifer Lee

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Research-Analysten

Tim Huff +44 (0) 20 7523 8374

Alex Bedwany +44 (0) 20 7523 8387

Joint-Broker

James Asensio / Charlie Hammond

+44 (0) 20 7523 80

Cantor Fitzgerald

Research-Analyst

Puneet Singh

+1 (416) 350-8153

Stifel

Research-Analyst

Andrew Breichmanas

+44 (0) 20 3465 1110

Joint-Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2024 insgesamt 55 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

