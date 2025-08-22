Die Bafin warnt immer wieder vor Whatsapp-Betrugsmaschen. Aktuell geben sich die Kriminellen oft als Finanzexperten von Trade Republic aus. Wie du die dubiosen Investmentfallen erkennst. Die Bafin warnt: In der Whatsapp-Gruppe "A20 DAX Experten Allianz" geben sich Betrüger als Finanzexperten von Trade Republic aus, um Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln mit dubiosen Finanzprodukten zu verleiten. Die Masche ist nicht neu - aber unter Kriminellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n