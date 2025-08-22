© Foto: UnsplashHedgefonds verraten ihre Favoriten: Capital One, Skechers & Co. gewinnen rasant an Beliebtheit - während Giganten wie Alphabet, Pfizer und Chipotle bei den Profis durchfallen.Goldman Sachs hat in einer neuen Analyse die Aktien mit den größten Veränderungen in der Beliebtheit unter Hedgefonds im zweiten Quartal identifiziert. Grundlage waren die jüngsten 13F-Meldungen der Fonds. Ben Snider, Senior Equity Strategist bei Goldman Sachs, erklärte: "Historisch gesehen haben Aktien mit dem größten Anstieg der Anzahl von Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsanstieg in der Regel eine Outperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt." Umgekehrt hätten Titel, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
