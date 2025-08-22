Die Anleger an der Wall Street atmen auf! Eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole hat am Freitag für Aufwärtsmomentum kurz nach Handelsbeginn gesorgt.Der Dow Jones schoss um 732 Punkte oder 1,6 Prozent nach oben, wobei er in der Spitze ein Hoch bei 45.512,25 Punkten markierte. Doch auch die Technologiewerte ließen sich nicht lumpen: Der S&P 500 kletterte um 1,2 Prozent, während der Nasdaq ein sattes Plus von knapp 1,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär