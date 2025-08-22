DJ Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September

Von Nick Timiraos

DOW JONES--Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür für eine Zinssenkung durch die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September geöffnet. Er erklärte, dass die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes die Befürchtungen mindern könnte, dass die durch Zölle verursachten Kostensteigerungen die Inflation anheizen würden.

Das ganze Jahr über haben Powell und seine Kollegen die Zinsen stabil gehalten und dabei auf einen soliden Arbeitsmarkt und die Unsicherheit über die Inflationsaussichten angesichts der starken Zollerhöhungen verwiesen. In seiner Rede auf einer Konferenz in Jackson Hole deutete Powell jedoch an, dass sich die Aussichten in eine Richtung verändern, die eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen rechtfertigen könnte.

"Das Risiko-Gleichgewicht scheint sich zu verschieben", sagte Powell laut seiner vorbereiteten Rede. Der Arbeitsmarkt scheine zwar stabil zu sein, "aber es ist ein merkwürdiges Gleichgewicht, das sich aus einer deutlichen Verlangsamung sowohl des Angebots als auch der Nachfrage nach Arbeitskräften ergibt".

Dies habe zu einer "ungewöhnlichen Situation" geführt, in der die Risiken für schwächere Arbeitsmarktzahlen stiegen, sagte der Notenbanker. "Und wenn diese Risiken eintreten, können sie sich schnell in Form von stark steigenden Entlassungen und steigender Arbeitslosigkeit bemerkbar machen."

Seine Äußerungen folgen auf eine Phase ungewöhnlich starken Drucks auf die Zentralbank durch Präsident Donald Trump und seine hochrangigen Berater, die die Fed zu aggressiven Zinssenkungen aufgefordert haben. Dennoch dämpfte Powell mit seinen Äußerungen die Erwartungen einer aggressiven Reihe von Zinssenkungen, indem er auf die Inflation hinwies, die seit mehr als vier Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt.

Powell sagte, die Auswirkungen der Zölle auf die Verbraucherpreise seien "jetzt deutlich sichtbar" und würden sich in den kommenden Monaten voraussichtlich noch verstärken. Die Frage für die Fed sei, ob diese Preissteigerungen "das Risiko eines anhaltenden Inflationsproblems erheblich erhöhen", erklärte Powell.

