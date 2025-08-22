JPMorgan sieht großes Potenzial bei der chinesischen Flugtaxi-Aktie EHang: Die Analysten setzen das Kursziel auf 26 US-Dollar und erwarten damit rund 50 Prozent Aufwärtspotenzial. Dank technologischem Vorsprung und starkem Auftragsbestand gilt der chinesische Flugtaxi-Pionier als Favorit für den globalen eVTOL-Markt. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die chinesische Flugtaxi-Firma EHang deutlich angehoben. Die von Beatrice Lam geleiteten Analysten stufen die Aktie des Herstellers von elektrisch betriebenen Senkrechtstartern mit "Overweight" ein und setzen das Kursziel auf 26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
