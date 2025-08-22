Die Hamburger Energiewerke haben eine neue Tarifstruktur eingeführt und in diesem Zuge die Preise an ihren Ladesäulen um bis zu 38 Prozent erhöht - für Privat- und Gewerbekunden. Statt 49,9 Cent pro Kilowattstunde gelten nun bis zu 59 Cent an AC- und 69 Cent an DC-Ladepunkten des Unternehmens. Mit der neuen Tarifstruktur wurde auch eine eigene App eingeführt. Wer bisher an den Ladesäulen der Hamburger Energiewerke (HEnW und HEnW Mobil) sowie deren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
