Sumitomo Heavy Industries (SHI) has developed a new reactive plasma deposition (RPD) method to form ultra-thin tin oxide electron transport layers (ETL) for perovskite solar cells. It claims this enables low-temperature mass production with minimal substrate damage. Sumitomo Heavy Industries has developed a new deposition technology for ultra-thin electron transport layers, a key component of next-generation perovskite solar cells. The Tokyo-based company said in a press release this week that the method uses cost-effective materials and a low-impact process, addressing major barriers to scaling ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine