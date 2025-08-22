Werbung







Webinar: DAX im Fokus - Seitwärtsphase und saisonale Schwäche

Der DAX läuft seit Wochen seitwärts, dazu kommt die aktuell schwächere saisonale Phase. Was bedeutet das für Anleger und Trader - Abwarten, Rücksetzer nutzen oder doch auf Ausbrüche setzen?

In einem kostenlosen Webinar am Montag, dem 25.08.2025 um 19:00 Uhr werfen wir einen genauen Blick auf die weitere Entwicklung des DAX. Daneben sprechen wir über spannende Rohstoffe und stellen aktuelle Einzelwerte vor. Natürlich nehmen sich die Referenten auch wieder Zeit für die Fragen der Teilnehmer, die sie live im Webinar beantworten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten