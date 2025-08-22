Hamburg (ots) -Zum Tod von Rolf Seelmann-Eggebert ändert das NDR Fernsehen am Freitag 22. August und Samstag 23. August sein Programm. Der NDR Journalist, der einem großen Publikum unter anderem durch seine kenntnisreichen Dokumentationen und Live-Sendungen über Europas Königshäuser bekannt wurde, starb im Alter von 88 Jahren am 22. August in Hamburg.Freitag, 22. August 2025Es verschieben sich das Best Of "3nach9" und "deep&deutlich"22.00-22.45 Uhr "Rolf Seelmann-Eggebert - Journalist und Gentleman". Red. Silvia GutmannFilm von Jan Peter Gehrckens und Leontine von Schmettow"Journalisten sind Leute, die ihren Beruf verfehlt haben" hieß es in der Familie des späteren NDR Programmdirektors und Chefreporters Rolf Seelmann-Eggebert. Doch das hat ihn nicht abgeschreckt, eben diesen Beruf zu ergreifen. Sein Werdegang ist ein wechselvolles Stück Rundfunkgeschichte.Die Karriere zum journalistischen Blaublut-Experten war Rolf Seelmann-Eggebert eigentlich nicht vorherbestimmt. Noch als Gymnasiast verdiente er sich 1953 sein erstes Geld im NWDR-Funkhaus Hannover am Maschsee. Erst sind es Berichte über Verkehrsprobleme, dann folgen zahllose eigene Radioreportagen. Der Rundfunk lässt ihn nicht mehr los, seine Stimme wird fester Bestandteil des Programms. Er berichtet von der großen Sturmflut ebenso wie vom Besuch der Queen in Hannover. Die NDR Zentrale in Hamburg schickt ihn als Hörfunkkorrespondent an die Elfenbeinküste; der Sprung von Hannover direkt dorthin ist eine kleine Sensation. Seine Berichte über den Krieg in Biafra und den Hunger im Sahel bringen die Probleme der Dritten Welt in das Licht der deutschen Öffentlichkeit. Als ARD-Fernsehkorrespondent in Nairobi erlebte er die zweite Welle der Befreiungskriege, die Apartheidregimes in Südafrika und Rhodesien und den Despoten Idi Amin in Uganda. Die Liebe zu Afrika hält auch an, nachdem Rolf Seelmann-Eggebert den schwarzen Kontinent längst verlassen hat.Als ARD-Korrespondent in London macht er erste Erfahrungen mit den Zeremonien des Königshauses, obwohl die Themen seiner Berichterstattung dort überwiegend politisch sind. Als NDR Programmdirektor warten in den 1980er-Jahren eher undankbare Aufgaben auf einen musisch geprägten Mann, der alles andere als ein Mensch der Macht und Hierarchien ist. Als Prinz Charles und Prinzessin Diana die NDR Fernsehstudios in Hamburg besuchen, wird deutlich, dass Vertrauen und Wertschätzung der Royals aus Seelmanns Londoner Zeit solide Basis für seine Berichterstattung aus den Königshäusern ist. Und damit hat der "Königsfuzzi", wie manche seiner Kollegen ihn abschätzig bezeichnen, nach seiner Arbeit als Programmdirektor und der Pensionierung nachhaltigen Erfolg. Sein unverwechselbarer Stil, diskret, wohlwollend ohne anzubiedern, seriös und doch immer unterhaltsam, lockte jahrelang nicht nur eingefleischte Königsfans vor die Bildschirme.Samstag, 23. August 2025Es entfällt die Wiederholung der "Landpartie - Usedom".14.00-14.45 Uhr "Rolf Seelmann-Eggebert - Journalist und Gentleman". Red. Silvia Gutmann14.45-15.30 Uhr "Ein Wiedersehen mit Kenia - Unterwegs mit Rolf Seelmann-Eggebert". Red. Barbara Biemann (2018)Rolf Seelmann-Eggebert war fast zehn Jahre lang für den NDR als Berichterstatter in Afrika. Von 1968 bis 1971 arbeitete er als Hörfunkkorrespondent in Abidjan in der Elfenbeinküste, von 1971 bis 1977 als Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Nairobi in Kenia. Um zu erfahren, was aus den Menschen und dem Land geworden ist, reiste er 50 Jahre später noch einmal zurück nach Kenia.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6102502